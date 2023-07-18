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Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

Ирина Елагина
00:52 18.07.2023
Транспорт пустили по крайней правой полосе в направлении Тамань-Керчь.
© Видео: mkhusnullin.t.me © Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта ночью 18 июля. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что движение открыли в реверсивном режиме: машины пустили по крайней правой полосе в направлении Тамань-Керчь.

Хуснуллин пояснил, что прежде чем разрешить движение по мосту, на нем провели испытания.

«Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали», - рассказал вице-премьер.

На мосту сделали также искусственное освещение по временной схеме.

Хуснуллин подчеркнул, что мост удалось подготовить к запуску благодаря дорожникам и строителям.

«Спасибо всем, кто сейчас работает над обеспечением движения за хорошую работу в самые кратчайшие сроки!» - поблагодарил вице-премьер.

Напомним, что Крымский мост пострадал в результате теракта ночью 17 июля, в течение суток движение по переправе было закрыто, что привело к образованию многокилометровых пробок

Президент России Владимир назвал теракт бессмысленным с военной точки зрения, так как мост не используется Россией для военных перевозок. Напомним, что в результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии.

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