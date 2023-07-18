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Главой российской группы Danone назначен глава Минсельхоза Чечни Закриев

Марина Крижановская
23:29 18.07.2023
Иностранные активы Danone и пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление России .
Главой российской группы Danone назначен глава Минсельхоза Чечни Закриев
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
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Руководителем российской группы Danone назначен глава Министерства сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, также занимающий пост заместителя председателя правительства ЧР.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из ЕГРЮЛ, после передачи АО «Данон Россия» в управление Росимущества он стал его генеральным директором. Данное назначение датировано 18 июля.

Напомним, 16 июля доли российских «дочек» Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

До этого, в марте 2022 года, руководство Danone сообщало о приостановке инвестиционных проектов в России. На тот момент было принято решение продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания.

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