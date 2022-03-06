В стране и мире Руководство Danone сообщило об приостановке инвестиционных проектов в РФ Виталий Музыка Французская компания Danone временно остановила инвестиционные проекты в РФ, но продолжит дистрибуцию продуктов. © Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Французская продовольственная компания Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России, поставки молочных продуктов и детского питания продолжатся. Об этом объявлено на сайте компании. «Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания», – сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что правительство Франции в ходе встречи с представителями 15 крупнейших фирм, ведущих бизнес в России, дало совет членам французского бизнеса не спешить с решениями об уходе из России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика