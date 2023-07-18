«Устать не можем, едем на Родину»: водители рассказали о настроении после открытия движения на Крымском мосту

В ночь на 18 июля движение по Крымскому мосту было запущено в реверсивном режиме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Крымском мосту к пункту досмотра в настоящее время пропускают по 50 автомобилей. На месте работает корреспондент «Звезды».

Сообщается, что транспортные средства едут одной колонной, запрещается обгон. Также в целях безопасности между КПП и автомобильной очередью оставляют пустую полосу.

«Мы? Нет, вообще не устали. Как мы можем уставать? Мы едем на Родину почти, на Родину едем. Как можно сказать? Мы устать не можем. Третьи сутки, правда, не спим, а так все хорошо», - рассказали водители.