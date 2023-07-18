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«Устать не можем, едем на Родину»: водители рассказали о настроении после открытия движения на Крымском мосту

Марина Крижановская
Алина Пчелинцева
02:19 18.07.2023
В ночь на 18 июля движение по Крымскому мосту было запущено в реверсивном режиме.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Крымском мосту к пункту досмотра в настоящее время пропускают по 50 автомобилей. На месте работает корреспондент «Звезды».

Сообщается, что транспортные средства едут одной колонной, запрещается обгон. Также в целях безопасности между КПП и автомобильной очередью оставляют пустую полосу.

«Мы? Нет, вообще не устали. Как мы можем уставать? Мы едем на Родину почти, на Родину едем. Как можно сказать? Мы устать не можем. Третьи сутки, правда, не спим, а так все хорошо», - рассказали водители.

© ТРК «Звезда»

Немногим ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме. Он был открыт для движения автомобильного транспорта ночью 18 июля. Автомобили следуют по крайней правой полосе в направлении Тамань-Керчь.

Сутками ранее, ночью 17 июля, по мосту был нанесен удар. Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) сообщал, что два украинских надводных беспилотника совершили атаку на мост. Вечером того же дня президент Владимир Путин заявил, что Путин заявил, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту.

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