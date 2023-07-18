Минобороны России: работа военных биологов США направлены на создание управляемых эпидемий

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов подчеркнул, что работу военных биологов США не контролируется в рамках КБТО.

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Минобороны России сообщило, что работа военных биологов Соединенных Штатов направлена на создание управляемых эпидемий. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - прим. ред.) и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», - сказал он на брифинге, посвященной военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, сотрудники американских лабораторий ведут поиск заболеваний, имеющих военное значение. Одна из биолабораторий NAMRU-3 расположена в Италии. Как утверждает начальник войск РХБЗ, ее сотрудники проводят исследования особо опасных инфекций на территории Египта, Ганы и Джибути.

Также на брифинге он заявил, что Соединенные Штаты могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей и комаров. Американские ученые, при поддержке финансируемой Гейтсами компании, изучали более сотни видов насекомых.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.