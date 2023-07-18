В МО РФ заявили, что лаборатории ВМС США ищут заболевания, имеющие военные значения
Лаборатории ВМС США ведут поиск заболеваний, имеющих военное значение. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Военно-биологическое подразделение ВМС в Италии поддерживает три стратегических командования США - центральное, европейское и африканское, а его основной задачей является "изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.
По его словам, речь идет об американской биалаборатории в Италии NAMRU-3, сотрудники которой также проводят исследования особо опасных инфекций на территории Египта, Ганы и Джибути.
По словам Кириллова, США также планировали создать инфраструктуру для проведения клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок во всех филиалах своих биолабораторий NAMRU.
Он также рассказал об экспериментах, которые ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Начальник войск РХБЗ заметил, что разработанные американцами способы позволяют получать инфицированных арбовирусами комаров и клещей.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.