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В МО РФ заявили, что лаборатории ВМС США ищут заболевания, имеющие военные значения

15:21 18.07.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США хотели тестировать препараты для «Биг фармы» на жителях третьих стран.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Лаборатории ВМС США ведут поиск заболеваний, имеющих военное значение. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Военно-биологическое подразделение ВМС в Италии поддерживает три стратегических командования США - центральное, европейское и африканское, а его основной задачей является "изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

По его словам, речь идет об американской биалаборатории в Италии NAMRU-3, сотрудники которой также проводят исследования особо опасных инфекций на территории Египта, Ганы и Джибути.

По словам Кириллова, США также планировали создать инфраструктуру для проведения клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок во всех филиалах своих биолабораторий NAMRU.

Он также рассказал об экспериментах, которые ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Начальник войск РХБЗ заметил, что разработанные американцами способы позволяют получать инфицированных арбовирусами комаров и клещей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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