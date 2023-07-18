Минобороны России: США могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что американские эксперименты ведут к созданию искусственных очагов болезней.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
Соединенные Штаты могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей и комаров. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, американские ученые, при поддержке финансируемой Гейтсами компании, изучаю более сотни видов насекомых.
«Подобные исследования осуществляются в профильных организациях, как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных зарубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс», - заявил Кириллов.
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