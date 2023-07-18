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При этом американские ученые разработали способы делать насекомых переносчиками арбовирусов, которые могут вызывать энцефалит и лихорадки. Данные исследования сопровождаются ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков - то есть образуются искусственные очаги заражения.

Также Кириллов заявил, что американские военные провоцируют создание искусственных очагов эпидемий. Для этого используются виды комаров и клещей, переносящие эпидемически значимые инфекции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов