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Минобороны России: США могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей

15:28 18.07.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что американские эксперименты ведут к созданию искусственных очагов болезней.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Соединенные Штаты могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей и комаров. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, американские ученые, при поддержке финансируемой Гейтсами компании, изучаю более сотни видов насекомых.

«Подобные исследования осуществляются в профильных организациях, как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных зарубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс», - заявил Кириллов.

© Минобороны РФ

При этом американские ученые разработали способы делать насекомых переносчиками арбовирусов, которые могут вызывать энцефалит и лихорадки. Данные исследования сопровождаются ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков - то есть образуются искусственные очаги заражения.

Также Кириллов заявил, что американские военные провоцируют создание искусственных очагов эпидемий. Для этого используются виды комаров и клещей, переносящие эпидемически значимые инфекции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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