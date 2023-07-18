Минобороны России: в районе Одессы и Николаева уничтожены топливные хранилища на 70 000 тонн

Также сообщается об ударе возмездия по объектам в районе Одессы, где готовились новые теракты против России.

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Минобороны России сообщает об уничтожении украинских топливных хранилищ объемом около 70 тысяч тонн.

«В районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим», - говорится в сообщении.

Уточняется, что все запланированные к удару цели были поражены. Кроме этого, зафиксированы пожары, а также детонация не уничтоженных объектах.

Еще в МО РФ рассказали о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием морского базирования. целью стали объекты, где готовились новые теракты против России с применением безэкипажных катеров. Также было поражено место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения вражеского опорного пункта российским беспилотником «Ланцет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.