Российский «Ланцет» полностью уничтожил замаскированный опорный пункт врага

Удар барражирующим боеприпасом был нанесен по украинским укреплениям на Херсонском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский опорный пункт на Херсонском направлении. Кадры применения барражирующего боеприпаса публикует Минобороны России.

Замаскированный опорный пункт был обнаружен российскими операторами беспилотников.

На видео можно заметить, как после попадания беспилотника на территории вражеского укрепления начинается пожар. Значит, российские бойцы попали точно туда, куда надо.

В описании к видео от МО РФ подчеркивается, что замаскированный опорный пункт неприятеля был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что вертолеты армейской авиации уничтожили опорные пункты противника в зоне СВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.