В ходе удара были поражены объекты, где враг готовил новые теракты с применением морских беспилотников.

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В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы. Групповой удар наносился сегодня ночью по местам на судоремонтном заводе, где изготавливались безэкипажные катера, а также по местам подготовки терактов против России с их применением.

В российском оборонном ведомстве сообщили и об уничтожении хранилищ топлива в районе Одессы и Николаева. Общий объем топлива составлял около 70 тысяч тонн. Хранилища предназначались для обеспечения военной техники ВСУ горючим. После ударов наших военных на местах попаданий зафиксированы пожары и детонация, добавили в Минобороны.

Также российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский опорный пункт на Херсонском направлении. Минобороны опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.