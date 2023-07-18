Песков назвал бессовестной позицию европейских стран по зерновой сделке

Песков отметил, что Россия продлевала сделку несколько раз, несмотря на то, что ее условия не были выполнены.

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Позиция европейских стран, не выполнивших обязательства по зерновой сделке, является бессовестной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия сделки не были реализованы. И в данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств», - сказал Песков, комментируя сделанное накануне заявление госсекретаря США Блинкена.

Песков подчеркнула, что Россия категорически не согласна со словами Блинкена о якобы бессовестном выходе Москвы из зерновой сделки.

В Кремле добавили, что прекращение действия «зерновой сделки» не является виной генсека ООН Гутерриша, Москва высоко оценивает его усилия.

О прекращении действия черноморской инициативы 17 июля сообщил Дмитрий Песков. Он добавил, что соответствующее решение было принято на основании не выполнения договоренности, касающейся России.

В российском МИД отметили, что ни одна из пяти задач, предусмотренных меморандумом Россия-ООН, не была реализована.