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Уехать нельзя остаться: в каком положении находятся туристы, застрявшие в Крыму

Анастасия Бобылева
Алина Пчелинцева
23:02 17.07.2023
После теракта на Крымском мосту перекрыто движение. Теперь перед теми, кто хочет попасть на полуостров либо выбраться с него, стоит выбор: остаться в ПВР, плыть на пароме либо проехать через новые регионы РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Через Керченский пролив начали переправлять легковые автомобили на паромах. Там их сейчас три, их общая вместимость - до двухсот машин. Легковушки на них пропускают после тщательного досмотра.

На автомобильной части Крымского моста по-прежнему закрыто движение, там работают специалисты. Водителям также предлагают альтернативный маршрут через новые регионы. Он оснащен достаточным количеством заправок и другими объектами придорожного сервиса.

Опоры моста не пострадали - таковы результаты предварительного осмотра. По железнодорожной части поезда и электрички уже идут по расписанию. Конструкции автомобильной части осматривают водолазы.

«Ничего страшного нет, все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел. Проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта, обсуждаем, можно ли запустить машины», - рассказал Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства России.

После того, как движение остановили, одной из главных задач стала поддержка застрявших в пути. Ее активно оказывают и со стороны Крыма. Работает «горячая линия». Открыты пункты временного размещения, их больше 30-ти в Керчи и Феодосии.

Количество накопительных парковок на Таманском полуострове для туристов, которые едут на полуостров на личном транспорте, увеличено до четырех.

«На четыре тысячи беговых автомобилей. Они оборудованы горячим питанием, водой, находятся врачи, понятно, что туалеты. Чтобы люди могли комфортно провести время в ожидании переправы в Крым», - объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Позади почти у каждого несколько часов дороги и ожидания. Но все относятся к принятым мерам с пониманием.

Есть у туристов и другие варианты: можно остаться в отелях, где отдыхали ранее, или проехать по альтернативному маршруту через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Паспортный контроль на границе между регионами со стороны Крыма отменен. 

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алины Пчелинцевой.

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