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Хуснуллин сообщил, что в ночь на 18 июля могут запустить реверсивное движение на Крымском мосту

Анастасия Бобылева
21:25 17.07.2023
Хуснуллин рассказал, что часть пролета моста в сторону Керчи будет демонтирована, а на второй запустят реверсивное движение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 1:00-2:00 ночи 18 июля планируется запустить реверсивное движение по Крымскому мосту. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, добавив, что перед этим на мосту проведут тестовые мероприятия.

Он также сообщил, что часть пролета моста в сторону Керчи придется демонтировать, поскольку она не подлежит восстановлению.

«Вторая часть пролета сместилась на 78 см от своего проектного положения, но сейчас есть технические возможности ее укрепить, строители уже занимаются ее укреплением. Нам это нужно для того, чтобы запустить реверсивное движение по этому пролетному строению», - объяснил Хуснуллин.

Зампредседателя правительства РФ также рассказал, что до двенадцати ночи строители надеются закончить с укреплением этой части пролета, а также сделать специальное ограждение под реверсивную полосу и установить освещение.

Первую тестовую машину весом в 3 тонны, по словам Хуснуллина, должны запустить в двенадцать часов. Затем запустят машину весом в 5 тонн. Если тесты пройдут успешно, по мосту начнут пускать легковые автомобили.

Ранее Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут восстановить к концу дня. Двустороннее движение, по его словам, запустят не ранее 15 сентября.

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