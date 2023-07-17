В Госсовете Крыма назвали способы сообщения полуострова с Россией

Глава Госсовета Крыма сообщил, что полуостров имеет сообщение с Россией при помощи паромной переправы и территориального коридора на севере.

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Не знать, что автомобильная часть Крымского моста является гражданским объектом, в Киеве не могли. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало», - следует из сообщения Константинова.

Константинов добавил, что ж/д полотно не пострадало. Кроме того, он отметил, что Крым связан с материковой Россией при помощи территориального коридора на севере, также у полуострова имеется опыт паромного сообщения.

«Мы не изолированы. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам - воздастся», - заявил политик.

Ранее стало известно, что пострадавшую при ЧП на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Темрюкскую центральную больницу. Сейчас она находится в реанимации. Ее родители погибли - эти данные подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.