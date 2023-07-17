Пассажирка поезда из Крыма в Москву рассказала о состоянии людей после новостей о ЧП

По словам женщины, пассажиры с пониманием отнеслись к сообщениям о временной приостановке движения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пассажирка одного из поездов, который направлялся из Крыма в Москву по Крымскому мосту, рассказала о состоянии людей после сообщений о произошедшем ЧП. По ее словам, люди с пониманием отнеслись с приостановке движения, никакой паники не наблюдалось.

«Не страшно, нормальное состояние, паники нет, все нормально Ждем когда поедем», - рассказала пассажирка корреспонденту «Звезды».

Напомни, что в результате ЧП на Крымском мосту было временно приостановлено движение поездов. На данный момент оно было восстановлено, однако поезда следуют с опозданием.

ЧП на Крымском мосту произошло ночью с 16 на 17 июля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек. Также пострадала 14-летняя девочка, она доставлена в Темрюкскую центральную больницу.