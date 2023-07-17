В стране и мире Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок Вероника Волосунова По предварительным данным, у ребенка, пострадавшего в результате ЧП на Крымском мосту, закрытая черепно-мозговая травма. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Состояние ребенка - средней степени тяжести. По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма. Отмечается, что в настоящий момент ребенку готовят санитарную авиацию для транспортировки в краевое лечебное учреждение и оказания необходимой медицинской помощи. ЧП на Крымском мосту произошло в ночь с 16 на 17 июля. В результате остановлено движение, в том числе железнодорожное. В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна, а также предложили гостям полуострова воспользоваться альтернативным маршрутом через новые территории. Экспертное мнение и аналитика