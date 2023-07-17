Власти Крыма окажут туристам всю необходимую поддержку в связи с ЧП на Крымском мосту

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Отдыхающим в Крыму туристам власти окажут всю необходимую поддержку. Это связано с остановкой движения по Крымскому мосту. Информацию сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Также указано, что в Министерстве Курортов Крыма разворачивается координационный штаб, будут опубликованы телефоны прямой линии.

Напомним, ночью 17 июля движение по данному мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Он сказал, что власти уже принимают меры «для восстановления ситуации» и призвал население не паниковать и соблюдать спокойствие.

Не уточняется, что именно случилось на соединяющем Краснодарский край и Крымский полуостров мосту. Прежде мы сообщали, что порядка тысячи автомобилей встали в пробке у Крымского моста со стороны Тамани. Время ожидания растянулось до трех часов, со стороны Керчи затруднений нет.