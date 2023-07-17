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В селе под Саратовом из-за подтопления 100 домов ввели режим ЧС

Ирина Елагина
02:54 17.07.2023
Жители саратовского села Солянка пострадали после сильного ливня.
В селе под Саратовом из-за подтопления 100 домов ввели режим ЧС
© Фото: Ashkan Shabani, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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По меньшей мере 183 жителя саратовского села Солянка пострадали в результате подтопления, вызванного сильным ливнем. Местные власти ввели на территории села с 16 июля режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области.

«16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района», - отметили в региональной администрации.

По информации оперативных служб, в селе подтоплены 100 домов и придомовых территорий. Из-за стихии пострадали 183 человека, 18 жителей пришлось эвакуировать в пункт временного размещения, остальные отправились на ночлег к родственникам.

Транспортное сообщение с селом после дождя нарушено: на участке Озинки - Перелюб пришлось перекрыть движение транспорта из-за подтопления дороги.

Ранее сообщалось о подтоплении поселка Джубги в Туапсинском районе, где после дождей вода затопила улицы и подвалы домов, три человека пропали без вести. А в Хосте под Сочи после ливня водой сносило припаркованные машины.

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