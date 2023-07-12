Три человека пропали без вести при подтоплениях в Туапсинском районе

В настоящий момент данных о погибших и пострадавших нет.

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В Туапсинском районе три человека пропали без вести при подтоплениях, передает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Как утверждается, на данный момент информация о жертвах стихии и пострадавших не поступала.

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», - приводит RT выдержку из сообщения.

В настоящий момент усиленно трудятся около 300 сотрудников спасательных служб, кроме того, привлекается свыше 50 единиц техники.

Кубань продолжает страдать от непогоды. Так, в Джубге в Туапсинском районе вода затопила улицы, залиты подвалы и первые этажи зданий.

Накануне в Лазаревском выпал град, размеры которого, по словам жителей, достигали величины куриного яйца. Пользователи выложили в Сеть страшные кадры падения с неба частиц льда. Из-за таких крупных осадков пострадали некоторые здания и автомобили.