В Госдепе США прокомментировали теракт Украины на Крымском мосту

Госсекретарь США Блинкен подчеркнул, что Украина сама решает, как вести боевые действия.

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Соединенные Штаты мониторят ситуацию на Крымском мосту, однако Киев сам решает, как вести боевые действия. Об этом заявил госсекретарь США страны Энтони Блинкен, комментируя теракт, произошедший в ночь с 16 на 17 июля.

«Относительно моста - это ситуация, которую мы мониторим...», - передает РИА Новости слова Блинкена.

Он подчеркнул, что решение о том, как вести боевые действия, остается за Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что в результате теракта пострадало гражданское население. В частности, на глазах у несовершеннолетней девочки погибли ее родители, сама она пострадала. Президент поручил оказать ребенку всю необходимую помощь.