В Керчи показали пункт временного размещения, способный вместить до 320 человек

Накануне в связи с терактом Киева на Крымском мосту движение по нему было перекрыто. Многие туристы не смогли выехать из Крыма.

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В одной из гостиниц Керчи организовали пункт временного размещения для туристов, которым не удалось переправиться на противоположный берег. Как рассказал сотрудник гостиницы Вячеслав Останков, для этих целей предназначены два здания, способные вместить до 320 человек.

«Опыт у нас есть, были катаклизмы в Керчи - наводнения и так далее, то есть мы уже как пункт временного размещения работали», - поделился он.

По словам Останкова, гостей обеспечат трехразовым питанием и смогут приютить «на столько, на сколько потребуется».

Ранее корреспондент «Звезды» выяснила, какие меры принимают власти Крыма, чтобы помочь туристам, застрявшим на полуострове. Планируется, что колонны гражданских автомобилей направят по дополнительному маршруту через Запорожскую область, а также сопроводят к Керченской паромной переправе.

Напомним, в связи с терактом со стороны Киева движение на Крымском мосту было перекрыто. Многие туристы не смогли покинуть Крым.