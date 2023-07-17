В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Альтернативные пути и пункты размещения: как власти обеспечивают движение в обход Крымского моста

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
13:38 17.07.2023
Колонны гражданских автомобилей направят по дополнительному маршруту через Запорожскую область, а также сопроводят к Керченской паромной переправе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Крымский мост сейчас закрыт для движения автомобилей. Туристам рекомендуют ехать в объезд через новые области и не планировать путешествие через Керченскую переправу в ближайшие дни. Власти республики открыли дополнительную горячую линию к уже существующей. В Феодосии и Керчи развернуты больше 30 пунктов временного размещения.

Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила свою работу - первая партия пассажиров из порта Кавказ уже прибыла в Керченский порт. Однако пока морским маршрутом могут воспользоваться лишь пассажиры рейсовых автобусов.

На самом Крымском мосту продолжают работать дежурные и оперативные бригады, эксперты оценивают нанесенный украинскими морскими беспилотниками ущерб. Оценка также позволит понять - возможно ли пустить автомобили по визуально неповрежденной ветке моста.

«Учитывая ситуацию, мы не рекомендуем перемещаться в сторону Крымского моста, необходимо использовать альтернативные сухопутные пути, информация о которых есть в официальных источниках. Возобновлено железнодорожное сообщение. Есть варианты комбинированного сообщения. Министерство туризма находиться в контакте со всеми средствами размещения и, при необходимости, возможны поздние выезды. Мы рекомендуем нашим туристам задержаться до получения подробной информации», - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Власти региона прилагают максимум усилий для обеспечения свободного въезда на полуостров. Железнодорожный транспорт уже возобновил свою работу после кратковременного простоя.

Тем временем все машины, едущие по трассе в сторону Крымского моста, направляют в Керчь и Феодосию. Там были развернуты пункты временного размещения. Далее спецтехника сопроводит гражданские машины по альтернативному маршруту, который пролегает через Запорожскую область. Также водителей сопроводят на Керченскую паромную переправу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
Видео
Хуснуллин заявил, что сроки восстановления части Крымского моста станут известны к вечеру
11:58 В стране и мире
Песков: «зерновая сделка» остановлена, договоренности по ней прекращены
11:12 В стране и мире
Захарова сообщила, что в атаке на Крымский мост виновен киевский террористический режим
11:22 Армия
Видео
Расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами
10:25 В стране и мире
Херсонская область организует альтернативное движение транспорта в Крым после ЧП
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.