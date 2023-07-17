Альтернативные пути и пункты размещения: как власти обеспечивают движение в обход Крымского моста

Колонны гражданских автомобилей направят по дополнительному маршруту через Запорожскую область, а также сопроводят к Керченской паромной переправе.

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Крымский мост сейчас закрыт для движения автомобилей. Туристам рекомендуют ехать в объезд через новые области и не планировать путешествие через Керченскую переправу в ближайшие дни. Власти республики открыли дополнительную горячую линию к уже существующей. В Феодосии и Керчи развернуты больше 30 пунктов временного размещения.

Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила свою работу - первая партия пассажиров из порта Кавказ уже прибыла в Керченский порт. Однако пока морским маршрутом могут воспользоваться лишь пассажиры рейсовых автобусов.

На самом Крымском мосту продолжают работать дежурные и оперативные бригады, эксперты оценивают нанесенный украинскими морскими беспилотниками ущерб. Оценка также позволит понять - возможно ли пустить автомобили по визуально неповрежденной ветке моста.

«Учитывая ситуацию, мы не рекомендуем перемещаться в сторону Крымского моста, необходимо использовать альтернативные сухопутные пути, информация о которых есть в официальных источниках. Возобновлено железнодорожное сообщение. Есть варианты комбинированного сообщения. Министерство туризма находиться в контакте со всеми средствами размещения и, при необходимости, возможны поздние выезды. Мы рекомендуем нашим туристам задержаться до получения подробной информации», - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Власти региона прилагают максимум усилий для обеспечения свободного въезда на полуостров. Железнодорожный транспорт уже возобновил свою работу после кратковременного простоя.

Тем временем все машины, едущие по трассе в сторону Крымского моста, направляют в Керчь и Феодосию. Там были развернуты пункты временного размещения. Далее спецтехника сопроводит гражданские машины по альтернативному маршруту, который пролегает через Запорожскую область. Также водителей сопроводят на Керченскую паромную переправу.