Захарова заявила, что РФ уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ отметила, что скоро будет опубликовано заявление ведомства с детальными разъяснениями позиции РФ.

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Российская Федерация официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки», - цитирует Захарову РИА Новости.

Дипломат отметила, что в ближайшее время Министерство иностранных дел опубликует заявление с детальными разъяснениями позиции Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» приостановлена, договоренности по ней прекращены. Он также уточнил, что сделка была приостановлена, потому что не была выполнена договоренность, касающаяся России.

До этого президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили «зерновую сделку» по телефону. Разговор состоялся по инициативе Южно-Африканской Республики.