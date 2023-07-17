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Полянский пообещал «сюрпризы» участникам заседания СБ ООН по украинскому кризису

Марина Крижановская
01:43 17.07.2023
Представитель российской дипломатии при ООН отметил, что из заседания 17 июля по Украине постараются сделать «максимально громкое антироссийское шоу с продолжением».
Полянский пообещал «сюрпризы» участникам заседания СБ ООН по украинскому кризису
© Фото: dpol_un, Telegram
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На предстоящем 17 июля заседании Совета Безопасности ООН российское представительство пообещало его участникам сюрпризы. Напомним, заседание созвано по запросу британского председательства, обсуждаться будет кризис на Украине.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «западники планируют подтянуть "тяжелую артиллерию"» из некоторых глав МИД.

«Постараются сделать из этого максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН. Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!», - написал он в своем Telegram-канале.

Полянский призвал смотреть предстоящую трансляцию заседания СБ ООН в Telegram-канале российского постпредства и на сайте UN WebTV.

Немногим ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН состоится в 22:00 по московскому времени. До этого Россия запрашивала на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков».

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