Совбез ООН 17 июля обсудит Украину при участии глав МИД
Очередное обсуждение украинского кризиса запрошено британским председательством в Совете.
© Фото: Manuel Elias, UN Photo, GlobalLookPress
Заседание по Украине проведет в понедельник 17 июля Совет Безопасности ООН. В нем будут участвовать министры иностранных дел нескольких стран, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, заседание пройдет в 22:00 по московскому времени. Обсудить в очередной раз украинский кризис решено по запросу британского председательства. Западные страны предполагают привлечь «"тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел», сообщил Полянский.
Ранее в организации заявили, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов и выступает за соблюдение условий этой конвенции.