Совбез ООН 17 июля обсудит Украину при участии глав МИД

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Заседание по Украине проведет в понедельник 17 июля Совет Безопасности ООН. В нем будут участвовать министры иностранных дел нескольких стран, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание пройдет в 22:00 по московскому времени. Обсудить в очередной раз украинский кризис решено по запросу британского председательства. Западные страны предполагают привлечь «"тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел», сообщил Полянский.

Ранее в организации заявили, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов и выступает за соблюдение условий этой конвенции.