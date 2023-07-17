В стране и мире Хуснуллин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста работает полноценно В то же время в Кремле сообщили, что о теракте на Крымском мосту уже доложено президенту России. © Видео: Правительство России © Фото: информационный центр Крымский мост, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о том, что железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает. Все все паромы на Керченской переправе готовы к перевозкам, добавил вице-премьер. На месте работают специалисты, они оценивают состояние и степень повреждения Крымского моста. О сроках его восстановления будет ясно к вечеру. Также вечером Хуснуллин в режиме видеоконференцсвязи доложит президенту РФ Владимиру Путину о ситуации. Экспертное мнение и аналитика