Хуснуллин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста работает полноценно
В то же время в Кремле сообщили, что о теракте на Крымском мосту уже доложено президенту России.
© Видео: Правительство России © Фото: информационный центр Крымский мост, РИА Новости
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о том, что железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает.
Все все паромы на Керченской переправе готовы к перевозкам, добавил вице-премьер. На месте работают специалисты, они оценивают состояние и степень повреждения Крымского моста. О сроках его восстановления будет ясно к вечеру. Также вечером Хуснуллин в режиме видеоконференцсвязи доложит президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.