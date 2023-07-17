МО РФ: под Краматорском уничтожен склад топлива украинской оперативно-тактической группы «Лиман»
Об уничтожении вражеского склада сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского склада топлива в районе Краматорска. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман"», - сказал Конашенков.
Кроме этого Игорь Конашенков заметил, что за сутки было отражено 15 украинских атак - они состоялись на Донецком и Краснолиманском направлении, и не привели неприятеля к успеху.
Также «Звезда» публиковала кадры работы российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» - сообщается, что эта ТОС-1А сожгла украинский опорный пункт и уничтожила склад с боеприпасами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.