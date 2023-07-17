Армия Армия Армия

Расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами

Дария Сенникова
11:22 17.07.2023
Для врага российские «Солнцепеки» - желанная цель. В армиях западных стран таких боевых машин попросту нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские военнослужащие применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» с начала спецоперации. Как работает ТОС-1А и какие задачи решает, рассказала в сюжете «Звезды» корреспондент Дария Сенникова.

«Солнцепек» выдвигается на боевую задачу, когда противник находится на расстоянии нескольких километров. Сначала каждый боеприпас распыляет взрывчатую смесь, затем происходит объемная детонация. От ударной волны не скрыться ни в окопе, ни в блиндаже.

«При ударе создается избыточное давление, если даже противник находится на хорошо укрепленных позициях, газ проникает. В любом случае живая сила противника будет уничтожена»,- рассказал командир боевой машины ТОС-1А с позывным Майами.

Много времени не занимает и развертывание ТОС. Несколько секунд уходит на наводку. Умная техника поможет все рассчитать и навестись точно на цель.

«У меня оборудование, пульт управления, СПМ так называемый, он отвечает за подъем качающейся части и поворот башни - наведение на цель. Работаем и днем и ночью, соответственно. По команде», - рассказал наводчик тяжелой огнеметной системы ТОС-1А с позывным Вега.

Боевая машина ведет огонь на поражение. Опорный пункт противника и склад с боеприпасами уничтожены. После стрельбы боевая машина также быстро покидает позицию.

Пока идет дозагрузка боекомплекта, шасси и пусковую установку тщательно осматривают. Механик-водитель проверяет уровень масла. ТОС - машина выносливая, но каждый член экипажа понимает: любая заминка при выполнении боевой задачи может дорого стоить.

Для противника ТОС «Солнцепек» - желанная цель. В армиях западных стран таких боевых машин попросту нет. Начинку реактивного снаряда для «Солнцепека» создали в подмосковном Сергиевом Посаде ученые из  Исследовательского института прикладной химии. На Западе пробовали воссоздать нечто подобное - но не вышло. Российские «Солнцепеки» - единственные в мире тяжелые огнеметные системы, вооруженные термобарическими снарядами. И сейчас они успешно применяются в зоне спецоперации.

Между тем, наши бойцы работают по позициям врага реактивными пехотными огнеметами «Шмель» и легкими пехотными огнеметами и выжигают позиции националистов в районе Артемовска.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:58 В стране и мире
Песков: «зерновая сделка» остановлена, договоренности по ней прекращены
11:12 В стране и мире
Захарова сообщила, что в атаке на Крымский мост виновен киевский террористический режим
11:22 Армия
Видео
Расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами
10:25 В стране и мире
Херсонская область организует альтернативное движение транспорта в Крым после ЧП
08:56 В стране и мире
Видео
Полиция организовала посты на трассе «Таврида» для предупреждения водителей о ЧП
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.