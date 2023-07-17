Расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами

Для врага российские «Солнцепеки» - желанная цель. В армиях западных стран таких боевых машин попросту нет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» с начала спецоперации. Как работает ТОС-1А и какие задачи решает, рассказала в сюжете «Звезды» корреспондент Дария Сенникова.

«Солнцепек» выдвигается на боевую задачу, когда противник находится на расстоянии нескольких километров. Сначала каждый боеприпас распыляет взрывчатую смесь, затем происходит объемная детонация. От ударной волны не скрыться ни в окопе, ни в блиндаже.

«При ударе создается избыточное давление, если даже противник находится на хорошо укрепленных позициях, газ проникает. В любом случае живая сила противника будет уничтожена»,- рассказал командир боевой машины ТОС-1А с позывным Майами.

Много времени не занимает и развертывание ТОС. Несколько секунд уходит на наводку. Умная техника поможет все рассчитать и навестись точно на цель.

«У меня оборудование, пульт управления, СПМ так называемый, он отвечает за подъем качающейся части и поворот башни - наведение на цель. Работаем и днем и ночью, соответственно. По команде», - рассказал наводчик тяжелой огнеметной системы ТОС-1А с позывным Вега.

Боевая машина ведет огонь на поражение. Опорный пункт противника и склад с боеприпасами уничтожены. После стрельбы боевая машина также быстро покидает позицию.

Пока идет дозагрузка боекомплекта, шасси и пусковую установку тщательно осматривают. Механик-водитель проверяет уровень масла. ТОС - машина выносливая, но каждый член экипажа понимает: любая заминка при выполнении боевой задачи может дорого стоить.

Для противника ТОС «Солнцепек» - желанная цель. В армиях западных стран таких боевых машин попросту нет. Начинку реактивного снаряда для «Солнцепека» создали в подмосковном Сергиевом Посаде ученые из Исследовательского института прикладной химии. На Западе пробовали воссоздать нечто подобное - но не вышло. Российские «Солнцепеки» - единственные в мире тяжелые огнеметные системы, вооруженные термобарическими снарядами. И сейчас они успешно применяются в зоне спецоперации.

Между тем, наши бойцы работают по позициям врага реактивными пехотными огнеметами «Шмель» и легкими пехотными огнеметами и выжигают позиции националистов в районе Артемовска.