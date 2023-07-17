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В МО РФ сообщили об успешном отражении 15 украинских атак за сутки

14:06 17.07.2023
Официальный представитель Минобороны России, враг пытался наступать на Донецком и Краснолиманском направлении.
В МО РФ сообщили об успешном отражении 15 украинских атак за сутки
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении пятнадцати украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики», - заметил Конашенков. 

Сообщается, что только на этом направлении враг потерял до 320 украинских боевиков, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. Также на Донецком направлении российские военные уничтожили артсистему М777, САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Еще две атаки были отражены на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. 

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» не оставили шансов бронетехнике противника, уничтожив ее с первого же выстрела.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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