В МО РФ сообщили об успешном отражении 15 украинских атак за сутки

Официальный представитель Минобороны России, враг пытался наступать на Донецком и Краснолиманском направлении.

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Минобороны России сообщило об отражении пятнадцати украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики», - заметил Конашенков.

Сообщается, что только на этом направлении враг потерял до 320 украинских боевиков, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. Также на Донецком направлении российские военные уничтожили артсистему М777, САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Еще две атаки были отражены на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» не оставили шансов бронетехнике противника, уничтожив ее с первого же выстрела.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.