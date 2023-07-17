В МО РФ сообщили об успешном отражении 15 украинских атак за сутки
Минобороны России сообщило об отражении пятнадцати украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики», - заметил Конашенков.
Сообщается, что только на этом направлении враг потерял до 320 украинских боевиков, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. Также на Донецком направлении российские военные уничтожили артсистему М777, САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Еще две атаки были отражены на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» не оставили шансов бронетехнике противника, уничтожив ее с первого же выстрела.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.