Политолог Бридже объяснил ограничения выдачи ВНЖ иностранцам в Турции

По мнению политолога и эксперта по Ближнему Востоку Дмитрия Бридже, Анкара не может поддерживать беженцев и иностранцев из-за слабости собственной экономики.

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Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже объяснил политику Анкары в отношении мигрантов. В беседе со «Звездой» он прокомментировал новости о том, что иностранцам в Стамбуле будет сложнее получить вид на жительство в 10 районах города.

«Это связано с наплывом иностранцев из разных стран. Это негативно влияет на позиции партии "Справедливости и развития". Несмотря на то, что они были инициаторами поддержки беженцев, им придется работать на пользу повестки оппозиции, которая всегда выступала против. Турция уже не может поддерживать всех и быть открытой, потому что ВНЖ открывает множество возможностей. Турция будет заниматься собой, ведь ее экономика не в лучшем состоянии», - объяснил Бридже.

Ранее в департаменте миграции Турции сообщили, что ограничения на получения ВНЖ иностранцами в Стамбуле касаются только 10 районов города. Это Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.