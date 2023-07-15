В Стамбуле перестали выдавать вид на жительство иностранцам

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Все 39 районов Стамбула закрыты для выдачи иностранцам вида на жительство за рядом исключений, сообщает турецкая газета Milliyet. Власти приняли такое решение из-за растущей миграции в город.

В 2022 году турецкие власти запретили выдавать ВНЖ иностранцам в десяти районах Стамбула. Теперь эти ограничения распространены на все 39 районов города.

В то же время вид на жительство могут получить люди, которым угрожает опасность, приехавшие на лечение, обучение или в целях международной торговли.

Издание отмечает, что ужесточились проверки арендаторов жилья и отелей, которые поселяют у себя нелегалов. В зависимости от того, насколько это злостный нарушитель, за такое нарушение предусмотрен денежный штраф, отзыв лицензии или даже тюремный срок.

Из 5,4 млн иностранцев по всей Турции на Стамбул приходится почти 1,3 млн человек. Из них больше всего сирийцев - 535 тысяч.

В ноябре 2022 года в крупнейшем городе Турции произошел теракт. Погибли 6 человек, не менее 81 получили ранения. После этого 18 человек были задержаны в ходе операции против террористов.