Власти Турции: запрет на выдачу ВНЖ иностранцам действует в 10 районах Стамбула

Ранее ряд СМИ распространили сообщения о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов.

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Департамент миграции Турции опроверг намерения властей запретить выдачу видов на жительство иностранцам во всех 39 районах Стамбула.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности - речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Как сообщили в департаменте, исключение составляют Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года. Накануне газета Milliyet сообщила о приостановке выдачи ВНЖ иностранцам. По данным издания, сейчас в Стамбуле проживают 1 миллион 294 тысяч иностранцев.

За минувший месяц в Турции задержали почти 16 тысяч нелегальных мигрантов, около половины из них депортированы. Миграционные рейды теперь проводятся ежедневно, в том числе на туристических паромах.