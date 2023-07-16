В стране и мире Движение паромов и катеров возобновили в Севастополе после атаки беспилотников Анна Назайкина Ранее сообщалось о ночной атаке вражеских дронов на город. © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Читайте нас на: Движение морского пассажирского транспорта возобновляют в Севастополе, сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. «Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», - говорится в сообщении. Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Движение паромов и катеров было приостановлено в течение приблизительно двух с половиной часов. Экспертное мнение и аналитика