Движение паромов и катеров возобновили в Севастополе после атаки беспилотников
Ранее сообщалось о ночной атаке вражеских дронов на город.
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Движение морского пассажирского транспорта возобновляют в Севастополе, сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.
«Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
Движение паромов и катеров было приостановлено в течение приблизительно двух с половиной часов.