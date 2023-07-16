В Севастополе после атаки БПЛА приостановили движение паромов и катеров

На конечных остановочных пунктах сейчас организовывают работу автобусов.

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В департаменте транспорта Севастополя сообщили о временной приостановке движения паромов и катеров в Севастопольской бухте.

Ранее губернатор города Михаила Развожаев раскрыл подробности ночной атаки дронов на Севастополь. По уточненным данным, российским военнослужащим удалось сбить беспилотник, еще пять дронов были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, два два надводных БПЛА уничтожили на внешнем рейде.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения департамента.

Как уточняется, на конечных остановочных пунктах - площадь Захарова и площадь Нахимова - идет организация работы автобусов.