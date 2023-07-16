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Развозжаев сообщил подробности ночной массированной атаки дронов на Севастополь

Ян Брацкий
06:09 16.07.2023
Один беспилотник был сбит над морем, пять подавили системы РЭБ, еще два надводных беспилотника уничтожили на внешнем рейде, уточнил губернатор Севастополя.
Развозжаев сообщил подробности ночной массированной атаки дронов на Севастополь
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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Минувшей ночью силы ПВО, флот и подразделения РЭБ отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», - написал Развозжаев.

Губернатор Севастополя особо подчеркнул, что никакие городские объекты не пострадали. Военные уверенно и спокойно отразили атаку дронов. К этому часу в городе спокойная обстановка, ведется контроль, все оперативные службы в состоянии готовности.

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