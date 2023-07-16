Развозжаев сообщил подробности ночной массированной атаки дронов на Севастополь

Один беспилотник был сбит над морем, пять подавили системы РЭБ, еще два надводных беспилотника уничтожили на внешнем рейде, уточнил губернатор Севастополя.

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Минувшей ночью силы ПВО, флот и подразделения РЭБ отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», - написал Развозжаев.

Губернатор Севастополя особо подчеркнул, что никакие городские объекты не пострадали. Военные уверенно и спокойно отразили атаку дронов. К этому часу в городе спокойная обстановка, ведется контроль, все оперативные службы в состоянии готовности.