В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В пробке перед Крымским мостом скопилось 380 автомобилей

Сергей Лебедев
00:01 16.07.2023
Время ожидания перед досмотровыми мероприятиями занимает более часа.
В пробке перед Крымским мостом скопилось 380 автомобилей
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находится 380 транспортных средств. Об этом сообщили власти полуострова.

Отмечается, что время ожидания перед досмотровыми мероприятиями занимает более часа. Со стороны Керчи затруднений с проездом нет.

Напомним, на прошлой неделе ненадолго приостановили движение на Крымском мосту. Это сделали после предотвращенной попытки террористического удара со стороны Украины.

После этого образовалась огромная пробка. Телеканал «Звезда» показывал кадры досмотра личных автомобилей на мосту со стороны Краснодарского края.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:39 В стране и мире
Нетаньяху останется в больнице на ночь под наблюдением врачей-кардиологов
20:56 В стране и мире
Глава Минсельхоза Венгрии: пять стран ЕС призывают ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины
19:35 В стране и мире
Суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак
20:31 В стране и мире
Видео
Ни слова про «Черные пантеры»: зачем президент Южной Кореи приезжал на Украину
20:10 В стране и мире
«Зенит» в восьмой раз забрал Суперкубок России
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Видео
Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.