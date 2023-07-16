В пробке перед Крымским мостом скопилось 380 автомобилей

Время ожидания перед досмотровыми мероприятиями занимает более часа.

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В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находится 380 транспортных средств. Об этом сообщили власти полуострова.

Отмечается, что время ожидания перед досмотровыми мероприятиями занимает более часа. Со стороны Керчи затруднений с проездом нет.

Напомним, на прошлой неделе ненадолго приостановили движение на Крымском мосту. Это сделали после предотвращенной попытки террористического удара со стороны Украины.

После этого образовалась огромная пробка. Телеканал «Звезда» показывал кадры досмотра личных автомобилей на мосту со стороны Краснодарского края.