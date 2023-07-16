В стране и мире Над Белгородом сработала система ПВО Елизавета Кондрикова Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет. © Фото: zhest_belgorod, Telegram Читайте нас на: Сегодня вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО», - написал в своем канале в Telegram Гладков. По сообщению губернатора, пострадавших и повреждений нет. В настоящий момент оперативные службы уточняют последствия на земле. В воскресенье вечером также попало под обстрел село Илек-Пеньковка в Белгородской области. В этот же день в Шебекино погибла женщина, попав под обстрел «Градами», сообщил Гладков. В момент происшествия женщина ехала на велосипеде в районе центрального рынка. Экспертное мнение и аналитика