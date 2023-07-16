Над Белгородом сработала система ПВО
Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет.
© Фото: zhest_belgorod, Telegram
Сегодня вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО», - написал в своем канале в Telegram Гладков.
По сообщению губернатора, пострадавших и повреждений нет. В настоящий момент оперативные службы уточняют последствия на земле.
В воскресенье вечером также попало под обстрел село Илек-Пеньковка в Белгородской области. В этот же день в Шебекино погибла женщина, попав под обстрел «Градами», сообщил Гладков. В момент происшествия женщина ехала на велосипеде в районе центрального рынка.