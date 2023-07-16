Село Илек-Пеньковка Белгородской области попало под обстрел
Пострадавших нет, сообщил глава региона.
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Украинские боевики обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.
Повреждены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия, уточнил глава региона.
В селе работают аварийные службы. Специалисты обследуют территорию села.
Ранее стало известно, что при обстреле националистами центрального рынка в Шебекино погибла женщина, которая в это время ехала на велосипеде по тротуару.