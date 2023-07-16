Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино «Градами» погибла женщина

В момент происшествия она ехала на велосипеде по тротуару.

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Женщина погибла от осколочных ранений при обстреле ВСУ Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в момент обстрела города «Градами» она ехала на велосипеде по тротуару в районе центрального рынка.

«Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили фасад торгового павильона и две машины.

Ранее украинские боевики обстреляли хутор Мухин в Белгородской области.