Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино «Градами» погибла женщина
В момент происшествия она ехала на велосипеде по тротуару.
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Женщина погибла от осколочных ранений при обстреле ВСУ Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в момент обстрела города «Градами» она ехала на велосипеде по тротуару в районе центрального рынка.
«Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждения получили фасад торгового павильона и две машины.
Ранее украинские боевики обстреляли хутор Мухин в Белгородской области.