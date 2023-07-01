Во время этой поездки Киев поделился амбициозными планами по «возвращению» утраченных территорий.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс во время своей непубличной поездки на Украину в июне обсуждал проведение переговоров с Москвой до конца года и планы киевского режима по «возвращению» утраченных территорий. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В частном порядке военные в Киеве рассказали Бернсу о своих планах вернуть значительные территорию к осени <...> продвинуться на восток Украины и выйти на открытые переговоры с Москвой», - пишет издание.

До поездки к президенту Украины Владимиру Зеленскому глава ЦРУ тайно посетил Китай где, как предполагается, провел секретные переговоры с официальными лицами КНР и коллегами из Поднебесной. По мнению американской прессы, в этой поездке Белый дом возложил на Бернса дипломатическую миссию, так как двусторонние отношения США и Китая находятся в низшей точке.