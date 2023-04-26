Росимущество получило во временное управление иностранные доли в «Юнипро» и «Фортуме»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому доли зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях переходят во внешнее управление Росимуществом. Согласно документу, ведомство получает 83,73% акций российской компании «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российского президента, такая мера была принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении Российской Федерации. Документ вступил в силу с 25 апреля.

Ранее глава Российского государства подписал документ, согласно которому активы зарубежных компаний могут быть переданы во временное управление. Такая мера, в частности, может быть применена в случае если российские зарубежные активы будут изъяты.