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Росимущество получило во временное управление иностранные доли в «Юнипро» и «Фортуме»

Игнат Далакян
07:57 26.04.2023
Документ вступил в силу 25 апреля.
Росимущество получило во временное управление иностранные доли в «Юнипро» и «Фортуме»
© Фото: Игорь Агеенко, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому доли зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях переходят во внешнее управление Росимуществом. Согласно документу, ведомство получает 83,73% акций российской компании «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российского президента, такая мера была принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении Российской Федерации. Документ вступил в силу с 25 апреля.

Ранее глава Российского государства подписал документ, согласно которому активы зарубежных компаний могут быть переданы во временное управление. Такая мера, в частности, может быть применена в случае если российские зарубежные активы будут изъяты.

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