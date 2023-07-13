США отказались от поставок F-16 Украине из-за «обширных возможностей России»
Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что отравлять Киеву истребители несвоевременно.
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Было бы несвоевременно сейчас передавать Украине американские истребители F-16. Об этом в четверг заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
Генерал отметил, что условия для размещения самолетов не идеальны. Это связано с большими возможностями России в том числе в сфере противовоздушной обороны.
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление F-16 у Украины будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
До этого российский президент Владимир Путин отметил, что американские самолеты сгорят аналогично немецким танкам Leopard.