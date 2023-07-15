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Politico: Вашингтон все еще не дал разрешения обучать летчиков ВСУ управлению F-16

Анна Назайкина
06:36 15.07.2023
Как утверждается, в Европе ждут разрешения от США на обучение украинских летчиков.
Politico: Вашингтон все еще не дал разрешения обучать летчиков ВСУ управлению F-16
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Американские власти на данный момент не дали официального разрешения то, чтобы обучать летчиков ВСУ управлять истребителями F-16, пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

По данным газеты, примерно более десяти европейских государств, которые собирались тренировать украинских летчиков, сейчас ждут, когда в Вашингтоне дадут положительный ответ, без которого они не могут начать обучать пилотов.

Как утверждается, начать проводить инструктаж для украинских военных планируют уже в августе на территории Дании.

Официальный представитель министерства обороны США Гаррон Гэрн рассказал изданию, что, несмотря на то, что американский лидер Джо Байден обещал дать добро на реализацию данной программы, официальный запрос еще продолжают рассматривать.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты отказались от поставок F-16 Украине из-за «обширных возможностей России».

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