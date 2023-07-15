Нетаньяху останется в больнице на ночь под наблюдением врачей-кардиологов

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Как передает израильское радио Kan, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху останется в больнице Шиба до утра. Политик проведет ночь в отделении кардиологии под наблюдением врачей. Об этом СМИ сообщила канцелярия премьер-министра.

Нетаньяху поместили в боковую палату, где в прошлом лежали другие высокопоставленные лица. Место пребывания лидера обусловлено «логистическими причинами, связанными с мерами безопасности».

Заседание правительства под его руководством, запланированное на воскресенье 16 июля, было перенесено на понедельник.

Напомним, сегодня ближе к вечеру Нетаньяху госпитализировали в больницу Шиба, недалеко от Тель-Авива, по причине плохого самочувствия на фоне обезвоживания и долгого нахождения на солнце «без воды и головного убора».