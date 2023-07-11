В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

Вопрос обязательной сертификации электросамокатов в данный момент прорабатывают в Минпромторге.

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В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо МВД в адрес депутата Государственной думы Александра Якубовского.

В Минпромторге отметил, что в данный момент нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты являются источниками повышенной опасности.

Напомним, ранее стало известно, что в КоАП РФ могут внести штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД. К таким средствам относятся относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Они получили статус СИМ 1 марта.

Водителей СИМ сейчас штрафуют по статье 12.29 КоАП. Но ее расплывчатая формулировка зачастую помогает им избежать наказания.