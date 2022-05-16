С ветерком и риском для жизни: почему в России собираются ограничить скорость электросамокатов

Минпромторг, Дептранс и технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт» разрабатывают для самокатов, моноколес и гироскутеров новый государственный стандарт.

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Девяносто процентов аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности происходит, когда ими управляют курьеры. Статистику приводит столичная Госавтоинспекция. Там провели профилактические рейды и выяснили, что именно разного рода доставщики чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Мотопатруль ГИБДД преследует нарушителя на самокате. Сезон для них открыт, а значит и лихачей стало больше. Этот мужчина, например, только что проехал на красный сигнал светофора. Встречи с инспекторами явно не ожидал, заметно нервничает. Не приветлив со съемочной группой.

Но штраф ему заплатить все равно придется - 500 рублей. Точно так же, как и молодым людям, которые зигзагами переехали проезжую часть. Хотя обязаны были пересечь ее по пешеходному переходу - он совсем рядом. Парень признает, виноват: отвлекся, засмотрелся - стандартные отговорки.

«Я убедился, что я никому не мешаю, никому помех не совершаю. Ну действительно, да, нарушил. В плане того, что наискось поехал», - объясняет он.

Они едут так, словно представляют себя пилотами болидов. Настоящая езда с препятствиями, где зачастую препятствия - не автомобили, бордюры или крутые повороты, а пешеходы. Затормозить вовремя порой бывает невозможно. Особенно, когда самокатчики уходят от полицейской погони.

Часто под колеса попадают дети. Семилетняя Оля Кочегарова возвращалась домой с тренировки на роликах. Неожиданно на нее вылетела женщина на самокате. Глухой, сильный удар и ребенок на асфальте. Как итог - перелом ключицы. А та, что сбила, вспоминает Оля, даже не попыталась оказать помощь или вызвать врачей. Женщина вновь набрала скорость и скрылась за поворотом.

Нередко страдают и сами любители прокатиться с ветерком. На кадрах из Башкирии семилетний мальчик на самокате попадает под колеса многотонного мусоровоза.

Особая категория участников движения, которые используют самокаты и велосипеды - это курьеры. Именно они, по данным ГИБДД, чаще остальных попадают в аварию и рискуют жизнями. Своей и чужими.

Чтобы еда за спиной не остыла и чтобы успеть точно к назначенному часу курьеры очень спешат. И зачастую нарушают элементарные правила дорожного движения. Проезжают на красный сигнал светофора, вылетают на встречную полосу, не всегда ловко и удачно маневрируют в потоке автомобилей.

Глаза на экран телефона - там выстроен маршрут, мимо детских колясок и пешеходов. При большом желании самокат можно разогнать от 50 до 100 километров в час. И далеко не всегда нарушителя можно наказать. Формально он считается пешеходом.

«Мы говорим про мощность электросамоката, например, мощность электродвигателя не должна превышать 250 ватт. Такие лица приравниваются у нас к пешеходам, согласно ПДД. Может быть лицо на самокате приравнено к мопеду или мотоциклу, в зависимости от того, насколько мощный двигатель стоит на его устройстве», - объясняет инспектор московской ГИБДД Роман Мажинский.

Таким образом, для тех, у кого мощность самоката соответствует мотоциклу, необходим и шлем, и водительские права. Пьяным тоже не погонять. В остальных случаях знания правил дорожного движения никто не спросит.

Самокатчиков обещают притормозить. Минпромторг, Дептранс и технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт» разрабатывают для самокатов, моноколес и гироскутеров новый государственный стандарт. Еще на этапе разработки и до поступления в продажу на гаджетах установят заводское ограничение скорости - 25 километров в час. Пока такая функция есть только у кикшеринга - прокатных средств.

«В настоящее время документ находится на этапе согласования... Изменения, ограничение скорости, наличие элементов безопасности, фонарей позволят повысить безопасность при передвижении на подобных средствах индивидуальной мобильности», - говорит

руководитель проектов шеринга Департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.

Однако некоторые эксперты уверены, что подобные меры не помогут исправить ситуацию. Необходимо создавать новую категорию участников движения, разрабатывать для устройств отдельные ПДД, строить велодорожки и устанавливать специальные знаки.

«Технически для подавляющего большинства самокатов есть разблокировщики. Ограничение скорости производится программным путем. И с помощью нехитрого мобильного приложения любой желающий может разблокировать все функции самоката, включая максимальную скорость самоката, 50-60 и более километров в час. Что с этим делать - непонятно», - комментирует член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

По данным ГИБДД, только в прошлом году с участием самокатов, моноколес, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности произошло 672 аварии. Погибли 20 человек. Эксперты говорят, что новый государственный стандарт может помочь снизить статистику аварийности.