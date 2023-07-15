В стране и мире Маск назвал лицемерием поставки кассетных боеприпасов на Украину Елизавета Кондрикова Илон Маск назвал лицемерным решение Вашингтона передать кассетное вооружение Киеву. © Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, GloballookPress Читайте нас на: Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов ВСУ Украины, назвав подобный шаг лицемерным. «Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы отправляем их для использования? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», - написал в своем аккаунте в Twitter Маск. Ранее он назвал безумием заявление американского сенатора Линдси Грэма об удачной трате средств Вашингтона на помощь Украине, потому что умирают русские. В четверг 13 июля Пентагон сообщил о передаче кассетных боеприпасов Киеву не только со стороны США, но и других стран. Россия до сих пор воздерживалась от применения подобного оружия в ходе спецоперации, но, по сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, будет вынуждена прибегнуть к его использованию в случае поставок США такого вида вооружения на Украину. Экспертное мнение и аналитика