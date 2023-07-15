В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маск назвал лицемерием поставки кассетных боеприпасов на Украину

Елизавета Кондрикова
22:07 15.07.2023
Илон Маск назвал лицемерным решение Вашингтона передать кассетное вооружение Киеву.
Маск назвал лицемерием поставки кассетных боеприпасов на Украину
© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, GloballookPress
Читайте нас на:

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов ВСУ Украины, назвав подобный шаг лицемерным.

«Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы отправляем их для использования? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», - написал в своем аккаунте в Twitter Маск.

Ранее он назвал безумием заявление американского сенатора Линдси Грэма об удачной трате средств Вашингтона на помощь Украине, потому что умирают русские.

В четверг 13 июля Пентагон сообщил о передаче кассетных боеприпасов Киеву не только со стороны США, но и других стран. Россия до сих пор воздерживалась от применения подобного оружия в ходе спецоперации, но, по сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, будет вынуждена прибегнуть к его использованию в случае поставок США такого вида вооружения на Украину.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:35 В стране и мире
Суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак
18:32 В стране и мире
Видео
ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в организации покушения на Симоньян и Собчак
18:18 В стране и мире
Walla: премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован после потери сознания дома
16:09 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
16:04 В стране и мире
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Видео
Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.