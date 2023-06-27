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Маск назвал слова американского сенатора Грэма об убийстве русских «безумием»

Сергей Лебедев
12:08 27.06.2023
По словам миллиардера, заявление члена верхней палаты Конгресса США было жестоким.
Маск назвал слова американского сенатора Грэма об убийстве русских «безумием»
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал «безумием и жестокостью» слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что Вашингтон «еще никогда не тратил деньги так удачно», поскольку «умирают» русские. С критикой члена верхней палаты конгресса он выступил в социальной сети Twitter.

«Было безумием и жестокостью с его стороны сказать такое», - написал предприниматель.

Напомним, ранее глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Линдси Грэма. В ведомстве отметили, что словам сенатора дадут соответствующую правовую оценку.

Слова Грэма прокомментировали в Государственной думе России. Депутат Михаил Шеремет, ссылаясь на пословицу, напомнил сенатору, что «кто сеет ветер, тот пожнет бурю».

Ранее Линдси Грэм заявлял, что его слова были вырваны из контекста. При этом он признал, что в целом согласен с приписываемыми ему мыслями.

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