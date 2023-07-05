США отклонили кандидатуру британского министра Уоллеса на пост генсека НАТО из-за его поддержки Киева

Сообщается, что у Уоллеса в отношениях с США имелась напряженность по причине его «беспрецедентной поддержки Украины».

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Кандидатура министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО отклонена. Ее заблокировали США по причине напряженности отношений Уоллеса с официальным Вашингтоном из-за поддержки Украины. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована. Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины», - цитирует информацию RT.

Указано, что британский министр, оказывая военную поддержку Киеву, «заходил дальше Вашингтона». Это касалось поставки танков и крылатых ракет. Вместе с тем США, как отмечено, на пост главы НАТО поддерживают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что останется на посту генсека НАТО еще на год. Его полномочия продлены до октября 2024 года.