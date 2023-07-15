Times: Уоллес планирует уйти с поста министра обороны Великобритании

Издание утверждает, что осенью планируются перестановки в кабинете министров.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть свой пост предстоящей осенью. Об сообщает газета Times. Отмечается, что премьер-министр Риши Сунак готовит перестановки в правительстве с целью представить общественности «более свежую команду» перед предстоящими выборами в парламент.

«Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны», - утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что кандидатура министра рассматривалась на пост генсека НАТО. Ее якобы отклонили из-за напряженности отношений Уоллеса с США из-за поддержки Украины.

Указывалось, что британский министр, оказывая военную поддержку Киеву, «заходил дальше Вашингтона». Это касалось поставки танков и крылатых ракет.